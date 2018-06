Incursion à Saraya : « Les populations sont satisfaites des réalisations du PUDC… Leur principale revendication c’est le bitumage de l’axe Bembou-Sabodala » (Amadou M. Cissé, Préfet).

Situé dans la région de Kédougou(Sud-est), le département de Saraya partage des frontières avec la Guinée CONAKRY et le MALI. Le département est riche de son sous-sol rempli d’or de diamant, de fer….Cette richesse contraste cependant avec les nombreuses difficultés que vivent au quotidien ces populations. Difficultés qui ont pour noms sécurité, enclavement… Heureusement, l’Etat du Sénégal, à travers ses projets et programmes et avec l’appui des sociétés minières installées dans la zone, est en train de transformer littéralement toute cette zone. Cependant des difficultés existent et qui prouvent que beaucoup reste encore à faire. Selon le Préfet du département, M. Amadou Mactar CISSE, « les populations sont satisfaites des réalisations du PUDC et des autres programmes qui interviennent ici, mais leur principale revendication c’est le bitumage de l’axe Bembou-Sabodala ». Pour rappel, cette route appelé « la route de l’OR » et qui injecte chaque année en moyenne 250 milliards dans les caisses du trésor public, est « une injustice sociale », pour reprendre le médiateur de la République, M. Alioune Badara CISSÉ.