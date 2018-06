Incursion à Saraya : « Le problème de Saraya c’est l’eau… Le PUDC a fait beaucoup de choses » (M. Ngouda Soumaré, maire)



Entre enracinement et ouverture, la commune de Saraya se bat année après année, pour tendre vers l’émergence. De nombreux efforts sont faits par l’État du Sénégal et par le Conseil municipal, pour répondre aux préoccupations des populations. Cependant des problèmes existent. Et comme à Kédougou, « le problème de Saraya c’est l’eau » nous a confié l’édile de ville M. Ngouda Soumaré. Pour juguler ce phénomène, le chef de l’exécutif local, le préfet du département, M. Ahmadou Mactar Cissé, tente de fédérer les actions du Conseil municipal et du Conseil départemental pour trouver des solutions alternatives. Mais le maire de la commune interpelle l’État « parce qu’il nous faut un nouveau forage, c’est la seule solution durable... »