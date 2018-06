Incursion à Saraya : « L’acte III a des problèmes d’application des textes » (Ngouda Soumaré, Maire)

L’une des réformes les plus importantes du gouvernement du Sénégal est sans nul doute l’acte III de la décentralisation qui consacre la communalisation intégrale. Cependant, des difficultés subsistent dans sa mise en œuvre. Pour le maire de Saraya, M. Ngouda Soumaré, « l’acte III a des problèmes d’application des textes… Et jusqu’à l’heure où nous parlons, les fonds de dotation ne sont pas encore en place et ça nous bloque...»