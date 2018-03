Incursion à Koungheul : « Le PUDC c’est bien, mais il doit veiller à l’environnement et la sécurité des riverains » (Souleymane Mboup, Président des Amis de la nature)

Le PUDC, on le sait, participe au désenclavement de nos villes et de nos villages. Des villages jadis inaccessibles, sont aujourd’hui devenus facile d’accès grâce à cet ambitieux programme du président de la République, M. Macky Sall.

En incursion à Koungheul, nous nous sommes entretenu avec M. Souleymane Mboup, président des Amis de la Nature du département de Koungheul, sur les avantages des réalisations du PUDC, mais aussi et surtout sur les impacts relatifs à l’environnement de la route Koungheul/Maka Gouye, sur la qualité des travaux, sur les risques d’accidents et ses propositions pour améliorer le programme.