Incursion à Koumpentoum : Un musée à ciel ouvert

Le festival “Penccum Niani“ qui se déroulera du 21 au 23 Décembre 2018, est certes une occasion pour le conseil départemental d’étaler toutes les richesses culturelles dont regorge le Niani, mais il est également mis à profit pour étaler à la face du pays tous les sites touristiques et historiques qui peuvent servir à promouvoir le département. En marge du festival, une exposition permanente permet aux visiteurs d’avoir une idée de l’étendue de cette richesse. De Payar, centre géographique du Sénégal, à Darou Thiekène avec ses mégalithes qui datent de la protohistoire, en passant par le N’diambour, avec ses puits et ses 44 rois et à Ndougoussine et les montagnes mystiques, de Mansa Kimingtang Camara avec ses abeilles qui a dit NON à la colonisation et aussi à Lat Dior… Koumpentoum « doit être la Mecque des historiens », comme dirait l’autre et un paradis pour les touristes. Le président de la commission scientifique du Festival ’’Pencum NIANI’’, M. Andre SARR, Professeur d’Histoire et de Géographie, proviseur du lycée El Hadj Bouna Sémou Niang, revient dans cet entretien sur les résultats de ses recherches sur l’histoire du Niani. Il invite ainsi les autorités de ce pays à s’intéresser à l’histoire du Niani « pour que cette richesse soit mieux exploitée et mieux connue. »