Incursion á Koumpentoum : La santé de la mère et de l'enfant au cœur des préoccupations de l'ONG Mandimo.

La santé de la mère et de l'enfant est la principale préoccupation de l'ONG Mandimo. À koumpentoum, comme dans d'autres localités du pays, l'ONG dirigée par le PR. Boubacar CAMARA, intervient ainsi aux côtés des autorités sanitaires, pour lutter contre la mortalité infantile en mettant en place une stratégie qui vise á alphabétiser la femme et la rendre financièrement autonome, pour qu'elle s'occupe de sa santé et celle de son enfant.