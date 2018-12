Incursion à Koumpentoum : « La DER n'est pas une bonne chose pour les Jeunes » (Issagha Sy)

À l’instar de jeunes de plusieurs localités, les taxis moto-jakarta sont la principale activité des jeunes du Niani. Dans cette partie du pays, il n'existe aucune usine, aucune infrastructure, pas de stade, bref c'est le désert total. Fils d’éleveurs et d’agriculteurs pour la grande majorité, ils ont beaucoup rêvé avec l’avènement et les promesses de la Délégation à l’Entrepreneuriat Rapide (DER). En effet, « beaucoup de jeunes de Koumpentoum, qui voulaient investir dans l’élevage, ont été déçus. La DER n’est pas une bonne chose pour les jeunes », a dit M. Issagha Sy, l’un d’eux et il s’en explique...