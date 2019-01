Incursion à Koumpentoum : L’histoire méconnue du suicide collectif des femmes de Goundiour

Il est important à chaque fois que l’occasion se présente de revenir sur les combats menés par nos braves femmes, à travers le temps et l’histoire. De ces combats et sacrifices, certains sont très connus, mais d’autres malheureusement pas. C’est le cas du suicide collectif des femmes de Goundiour.

Goundiour est un village du royaume du Niani, actuel département de Koumpentoum. Il est situé sur la route nationale N° 1, 15 km à l’Est de Koumpentoum. L’histoire des femmes de ce village millénaire, « est douloureuse à raconter. On préfère ne pas en parler », nous avait confié l’actuel chef de village. Pour connaître l’histoire de ces femmes, il faut aller à Ndiambour, capitale du Niani (20km au Sud-Est de Koumpentoum). Le drame s’est produit du temps de Sadio Aly qui aurait libéré le Niani de la domination du Djolof. Ce guerrier Socé aurait décidé de rompre la tradition de payer l’impôt au Djolof. Il demanda au roi de le faire accompagner de deux autres guerriers (Sona Mamoudou et Taral Saral) pour servir de preuve. C’est à la suite de cet évènement que le Djolof avait attaqué Goundiour. Pour éviter de tomber entre les mains des assaillants du Djolof, beaucoup de femmes et des enfants se sont jetés dans un puits à Goundiour. Seules les personnes qui étaient dans le « tata » ont été sauvées. Sur place, bien des siècles après, des ossements sont encore visibles sur place. Ce suicide collectif des femmes de Goundiour nous rappelle l’histoire des femmes de Nder, la capitale du Walo.