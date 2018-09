Incursion à Kédougou : « Kédougou sera la métropole du 21 siècle au Sénégal » (Mamadou H. Cissé, Maire)

Situé à 702 km de Dakar et peuplé d’environ 35 000 habitants, la commune de Kédougou, chef-lieu de région du même nom, regorge de potentialités économiques, touristiques, culturelles…Installé en Juillet 2014, conseil municipal dirigé par M. Mamadou Hadji CISSÉ, compte aujourd’hui 89 agents pour une masse salariale de 123 000 000 F. Et les chantiers sortent de terre et qui ont fini de changer littéralement le visage de la commune. En effet, une gare routière d’une valeur de 40 000 000 F avec tous les équipements nécessaires, comme un forage d’un coût global de 12 000 000 totalement financé par le conseil municipal. Autre révolution, le futur ultra moderne, contenant 98 cantines d’un montant total de 90 000 000 F. Par ailleurs, la position géographique de Kédougou, frontalier au Mali et à la Guinée, zone de transit des camions et bus en provenance de Bamako, donne à la région des atouts non négligeables. Ainsi, la réhabilitation de l’aéroport, la route Tamba-Kédougou, qui est en chantier et la création d’un port sec feront que « Kédougou sera la métropole du 21e siècle au Sénégal », nous a confié le premier magistrat de la ville, M. Mamadou Hadji CISSÉ