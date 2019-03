Incursion à Bargny : « il faut que nous aidions à améliorer le cadre de vie des populations de Bargny » (Alyoune Diop, Bargny thia kanam)

La commune de Bargny est agressée à l'Ouest par la SOCOCIM et à l'Est par la centrale à charbon. Ces deux usines participent, qu'on le veuille ou non à la dégradation de Bargny. C'est pourquoi, le mouvement Bargny Thia kanam, dirigé par M. Alyoune Diop, s'est fixé comme objectif de transformer de manière structurelle les conditions de vie des populations Bargnoises.

« Il faut faire en sorte qu'il fasse bon vivre à Bargny, il faut faire en sorte qu'on ait à Bargny des infrastructures sociales de base, il nous faut tirer le maximum des usines qui nous entourent, du futur port de Sendou-Bargny et du pôle urbain de Diamniadio ». Selon M. Diop toujours, « il faut que nous aidions à améliorer le cadre de vie des populations de Bargny... »