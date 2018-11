Incursion : Kolda et Sédhiou saluent les réalisations du Pudc

Environ 120 km de piste ont été réhabilités dans les régions de Kolda et de Sédhiou par le Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC). En effet, dans sa première phase, le Pudc a contribué au désenclavement des communautés les plus isolées pour améliorer l'accessibilité rurale. Ainsi, 38,85 km de pistes rurales ont été réalisés à Sédhiou transformant la vie de 15.544 personnes et 80,30km de pistes rurales à Kolda impactant la vie de 28.183 personnes. Les populations ont, à cet effet, magnifié l'accessibilité de l'espace rural.