Incubation dans les Maisons du Citoyen : rencontre avec les porteurs de projets et populations des zones Nord et Centre

Dans le cadre du développement de son volet incubation prévu dans les Maisons du Citoyen, une équipe du projet Smart Territoires a effectué une tournée dans les zones Nord et Centre du pays pour rencontrer les élus locaux ainsi que les porteurs de projet.

Accompagnée de ses partenaires CTIC et Concree, cette mission d’immersion qui en est à sa deuxième phase, s’est déroulée du 19 au 23 août 2019. Pendant cinq jours, les équipes de l’Agence De l’Informatique de l’Etat ainsi que des partenaires CTIC et Concree, ont sillonné les localités de Mbacké, Louga, Saint-Louis et Ourossogui pour échanger sur les potentialités d’entreprenariat dans ces localités en se basant sur les ressources des terroirs.

Des séances de travail ont été organisées avec les porteurs de projets pour échanger sur leurs besoins et attentes ; mais aussi pour les aider à mieux structurer leurs projets afin qu’ils puissent bénéficier d’un accompagnement une fois les Maisons du Citoyen fonctionnelles.

Acteurs et bénéficiaires ont accueilli favorablement le projet Maison du Citoyen et ont été en totale phase avec les modèles de gestion proposés. Au terme des discussions, les activités phares de chaque localité ont été identifiées et des propositions formulées pour le volet renforcement de capacités.

Le projet va analyser minutieusement les données recueillies et accompagner les porteurs de projet pour un partenariat stratégique et gagnant.