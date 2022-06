Inclusion sociale, insécurité et bonne gouvernance : Les recommandations du club Sénégal Emergent.

Entre des séries d’agression suivie de meurtre, et un drame social sans précédent avec la mort des 11 bébés à l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaoune, le Club Sénégal Émergent exprime ses préoccupations par rapport aux situations complexes que traverse le pays depuis quelques temps.



« Depuis quelques semaines, le Sénégal est secoué par une série de drames humains, d’une violence qui heurte les consciences citoyennes. Meurtres, agressions et suicides soulèvent une indignation justifiée des Sénégalais qui réclament aux autorités plus de sécurité et de protection. Le drame de la disparition de 11 bébés, à l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane, dans des conditions tragiques après ceux survenus à Linguère puis à Louga, interroge sur le management de nos infrastructures hospitalières malgré les énormes efforts de dotation consentis par le Gouvernement. Ces drames surviennent à l’évidence dans le difficile contexte d’effets négatifs de la pandémie de la Covid-19 et du conflit armé actuel entre la Russie et l’Ukraine sur les plans économique, social, culturel et environnemental. Les problèmes cruciaux d’approvisionnement en produits alimentaires, pétroliers, gaziers et de fertilisants constituent, en conséquence, une véritable hantise pour les gouvernements, hypothéquant la relance des économies à l’échelle de la planète », fait constater le président du club Sénégal Émergent, Youssou Diallo, dans un document rendu public.



En dépit de tous ces facteurs, le Club Sénégal Émergent (CSE) dit constater que le Président Macky Sall et son Gouvernement ont pris des initiatives de très haute portée sociale pour atténuer les souffrances des couches sociales les plus vulnérables. Ainsi Youssou Diallo et ses camarades dressent quelques recommandations au gouvernement et les incite à umieux faire face à ces chocs multiples.



« Le CSE appelle l’ensemble des syndicats et forces sociales à faire preuve de patriotisme et d’esprit de responsabilité dans l’action revendicative, tenant compte de l’étroitesse des marges de manœuvre de l’État, due aux effets de la crise. Le CSE plaide pour le renforcement des souverainetés et résiliences socio-économiques nationales par des productions agricoles et minières plus fortes, la transformation et l’industrialisation. Pour lutter de manière efficace et éradiquer les agressions dans les villes, à Dakar en particulier, le Club Sénégal Émergent recommande la mise en place de dispositifs anti-agressions nouveaux et adaptés. Dans le même ordre d’idées et au regard des enjeux géostratégiques suscité par le Sénégal avec l’exploitation prochaine du gaz et du pétrole, le Club appelle le Gouvernement ainsi que l’ensemble de la Nation à une lutte intelligente et déterminée contre les menaces djihadistes et les subversions de toutes sortes pour assurer l’auto-défense collective de nos vies, de nos richesses et de notre territoire », proposera Youssou Diallo entre autres recommandations.



Dans un autre registre, le Club Sénégal Émergent « considère que le système de parrainage est un pas en avant, dans la modernisation de notre démocratie et la rationalisation des partis politiques, même s’il faut l’évaluer et l’améliorer de manière concertée et inclusive après les législatives de juillet 2022 ».



À cet effet, Youssou Diallo invite toute la classe politique à faire « des prochaines législatives, un grand moment de débats programmatiques sur les problèmes essentiels et les solutions pour réserver un avenir meilleur à notre peuple, en s’armant de responsabilité, de respect et de patriotisme ».