Inclusion sociale et financière : « Nous allons appuyer le fonds FIMF pour l’atteinte des couches vulnérables » (Zahra Iyane Thiam)

La lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales reste l’un des défis à relever pour la nouvelle équipe gouvernementale et au premier rang, le ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire. Présidant ce jeudi 16 mai la première séance de travail avec les acteurs de la structure dénommée Fonds d’impulsion de la microfinance (FIMF), Mme le ministre Zahra Iyane Thiam a saisi cette tribune pour rappeler le rôle combien important des systèmes financiers décentralisés pour l’atteinte des objectifs déclinés dans le plan d’orientation stratégique 2018/2020.

À en croire la ministre de tutelle, il convient de définir le cadre d’intervention de chacun des acteurs aussi bien l’État et les partenaires techniques et financiers pour accompagner cette politique inclusive. « Il s’agira pour nous de stabiliser le budget du fonds, l’accroître, le maintenir et l’ouvrir à d’autres partenaires pour mieux accompagner les Sfd pour l’atteinte des cibles les plus reculées dans toutes les régions du Sénégal », a assuré Mme Zahra Iyane Thiam.