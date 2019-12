Inclusion financière : la PLASEPRI fait cap dans le département de Dakar

Dans le cadre de la phase de vulgarisation du programme Plasepri visant à promouvoir l’inclusion financière par le biais de l’économie sociale et solidaire, le département de Dakar a reçu ce lundi 23 décembre le ministre Zahra Iyane Thiam. Une journée de partage du dispositif de financement et d’assistance technique qui a réuni les acteurs à la base, notamment madame le maire de la ville de Dakar, le préfet et sous-préfet de Dakar, les conseillers municipaux, les représentants des institutions financières ainsi que les membres de structures communautaires de même que les porteurs de projet. Après avoir magnifié l’originalité d’un tel programme, Sokham Wardini a adressé ses remerciements au ministre Zahra Iyane Thiam pour la nouvelle approche adoptée pour faciliter l’accès au financement aux populations surtout les plus vulnérables.



À la suite de la présentation des mécanismes et dispositifs relatifs à ce projet d’inclusion financière, le ministre de la Micro finance, de l’Economie sociale et solidaire a annoncé qu’une enveloppe de 250.000.000 Fcfa sera dégagée et mise à la disposition des services financiers déconcentrés pour le département de Dakar.



Pour rappel, c’est la même somme qui a été dégagée pour tous les départements de la région de Dakar. Ce qui fait un montant global de 1.000.000.000 Fcfa. Le département de Rufisque marquera la fin de la tournée nationale entamée depuis le mois de juillet.