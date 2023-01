Inclusion financière : La ministre de la Microfinance plaide pour le financement des jeunes à I-UCEC

La ministre de l’Économie Sociale, Solidaire et de la Microfinance s’est rendue ce vendredi 20 janvier 2023 à la direction de l'Union des Institutions Mutualistes Communautaires d'Epargne et de Crédit (U-IMCEC) pour faire le plaidoyer du financement des jeunes.



Sur place, Victorine Ndèye après avoir scrupuleusement écouté les responsables de cette mutuelle, s’est dit rassurée de voir que ladite société accompagne aussi les jeunes. « Je venais faire un plaidoyer pour les jeunes. Nous avons trouvé un partenaire idéal. Ce que j’ai vu ici et entendu me rassure car vous accompagnez les acteurs du monde rural… », s'est réjouie la ministre de la Microfinance.