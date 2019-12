Inclusion financière : ‘’À ce jour, nous sommes à un taux de 67% pour un objectif de 75%’’ (Laïty René Pierre Ndiaye, Ministère des finances)

Le ministère des finances et du budget a profité de la 28ème édition de la Foire Internationale de Dakar pour discuter de la stratégie d’inclusion financière. Il a organisé, ce 18 décembre, un panel pour évoquer les démarches déroulées par l’institution étatique et qui visent à sensibiliser les personnes pour leur intégration dans les services financiers, à coût abordable et de manière responsable. ‘’ En terme de résultats, le taux d’inclusion financière au Sénégal avoisine les 67% sur un objectif de 75%’’, a informé le conseiller technique du directeur général du secteur financier et de la compétitivité qui assure que le pays est sur la bonne voie.

Selon Laïty René Pierre Ndiaye, une stratégie nationale est en cours d’élaboration pour une facilitation de l’inclusion financière qui cible principalement les jeunes et les femmes. ‘’L’accent sera mis sur la micro-assurance et la digitalisation pour toucher le maximum de personnes’’, a renseigné le technicien financier. Pour Laïty Ndiaye, l’un des objectifs majeurs de l’inclusion financière au delà de permettre aux bénéficiaires de pouvoir épargner, est de sécuriser ces derniers en terme de couverture contre les risques. Cependant, des contraintes sont à relever notamment sur l’asymétrie d’informations. ‘’Le bureau d’information sur le crédit (Bic) a été mis en place pour permettre la production de rapport de solvabilité sur les clients afin qu’ils puissent bénéficier de crédit’’, a assuré le conseiller technique du directeur général du secteur financier et de la compétitivité.