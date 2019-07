Incinération de 1107 kg de cocaïne : Le four Clinker emporte plus de 88 milliards FCFA et brise le rêve des narco-trafiquants.

C'est au total 1107 kg de cocaïne, soit une valeur estimée à plus 88 milliards de francs Cfa qui a été incinérée ce samedi 27 juillet par la douane sénégalaise en présence du ministre des Finances et du budget Abdoulaye Daouda Diallo et du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et des généraux de l'armée. Pour cette opération, les soldats de l'économie ont eu recours au four Clinker des Ciments du Sahel qui tourne aux allures de 1600°.

Les gabelous en collaboration avec toutes les forces de défense et de sécurité ont ainsi contrecarré le projet criminel des puissants cartels de drogue. Pour le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, le gouvernement ne ménagera aucun effort afin de venir à bout du crime international organisé...