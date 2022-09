Incidents lors de l’installation du bureau de l’assemblée nationale: « nul n’a le droit de détruire ce legs ancestral… » Macky Sall

Le président de la république du Sénégal, Macky Sall s’est adressé ce vendredi à la nation sénégalaise. Une occasion pour le chef de l’Etat, après les élections qui se sont succédées, de féliciter l’esprit qui a prévalu après ces différents scrutins. Le président Macky a regretté les incidents qui se sont produits récemment à l'Assemblée nationale.

« Je regrette profondément les incidents survenus à l’onction de l’élection du bureau de l'assemblée nationale. Un spectacle désolant auquel certains se sont livrés dans l’enceinte de la représentation nationale en détruisant du matériel et en violant la sacralité des lieux foulant ainsi du pied les dispositions du règlement intérieur de l’assemblée nationale et d’une extrême gravité, indigne d’une démocratie majeure et indigne de la confiance de sénégalais. Ce n’est certainement pas ce que les citoyens qui ont voté dans le calme et la transparence attendaient de leurs représentants. Il faut prendre garde » a laissé entendre le président Macky Sall regrettant ces violences et saccages qu’il considère comme une violation de la sacralité de l’institution.

Pour le chef de l'Etat, il faut mesurer la chance que nous avons car nul n’a le droit de détruire un bien commun. « Dans un monde exténué par des déchirures, de la guerre, de la violence et de l’extrémisme, nous devons mesurer la chance que nous avons de vivre dans la paix, la sécurité et la stabilité. Nul n’a le droit de détruire ce legs ancestral, notre bien commun, il nous appartient à tous de l’entretenir et de la transmettre aux générations futures » t’il rappelle.