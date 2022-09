Incidents lors de l’installation du bureau de l’Assemblée Nationale : La conférence des leaders de BBY exprime ses regrets…

Dans un communiqué rendu public quelques heures après la fin de l’installation des députés, la Conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar a exprimé sa vision des faits déshonorables qui se sont produits dans l’hémicycle. Une procédure longue et pénible lors de l’élection du président Amadou Mame Diop, Maire de la Commune de Richard Toll.



Après avoir félicité le nouveau président, la Conférence des leaders de Benno se désole de la tournure de l’ouverture de cette session avec des députés qui promettaient une 14ème législature de rupture et qui finit par « offrir au peuple sénégalais et à l’opinion internationale, et en direct, le visage hideux d’une gent politique antirépublicaine et anti-démocratique ».



Devant l’échec de ses manœuvres insolentes et violentes, elle considère que cette partie de l’opposition a tenté d’empêcher physiquement le bon déroulement du vote, allant jusqu’à détruire une partie du mobilier de l’Hémicycle. « Les images du micro arraché, de l’urne enfourchée, de bulletins de vote jetés ou déchirés ont fait le tour du monde et fini de faire la démonstration de l’immaturité de cette opposition », regrettent les leaders de la coalition présidentielle.



La Conférence des leaders leur exprime sa solidarité et les assure de sa volonté de continuer à défendre fermement la République et ses valeurs fondées sur un substrat culturel multiséculaire. Selon la conférence des leaders, « le groupe parlementaire de BBY est désormais averti et devra prendre ses responsabilités en se mobilisant comme un seul homme pour faire face, dans l'hémicycle, à des émeutiers qui tenteront de faire de l’Assemblée un espace d’une guérilla commencée dans la rue ».



Enfin, la Conférence des leaders de BBY lance un appel à tous les sénégalais, soucieux de la préservation de l’héritage démocratique, de la stabilité des institutions et de l’avenir de la nation, à « se mobiliser pour mettre un terme à ces dérives inacceptables d’une opposition putschiste, anti démocratique et anti républicaine qui risque de mettre fin à notre riche et enviée démocratie sénégalaise », relate-t-elle dans son communiqué signé ce mercredi...