Incidents du match PSG-OM : Lourde sanction pour Layvin Kurzawa, Neymar s'en sort bien, Di Maria convoqué...

Suite aux incidents qui ont animé la fin de match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, la commission de discipline de la LFP a tranché. Les sanctions sont importantes de part et d'autre.



D'après Foot mercato, c'est Layvin Kurzawa qui a écopé de la sanction la plus lourde, avec 6 matches fermes de suspension. Arrive ensuite Jordan Amavi, avec 3 matches fermes. Très attendue, la décision pour Neymar colle globalement au barème, avec 2 matches fermes + 1 match de sursis. Même tarif pour Leandro Paredes. Dernier joueur concerné par la commission de discipline ce mercredi, Dario Benedetto, qui ne récolte qu'un match de suspension, plutôt logique puisqu'il avait été expulsé pour deux cartons jaunes.



Sur le cas Angel Di maria, la commission de discipline a décidé de convoquer le joueur parisien, pour qu'il s'explique sur son crachat en direction d'Alvaro Gonzalez. Ce même Alvaro Gonzalez peut lui aussi craindre la suite des événements. La commission a décidé de placer le dossier en instruction, ce qui signifie qu'elle dispose d'éléments pour mener son enquête.



Foot mercato