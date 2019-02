Incidents de Tamba : L'État appuie les blessés à hauteur de 500.000 F chacun.

Tambacounda panse ses plaies. Au lendemain des violences qui ont causé la mort de deux jeunes, le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur, Me Sidiki Kaba, accompagné par le gouverneur de région, M. El Bouya Amar, s'est rendu ce matin auprès des blessés occasionnés par la bataille rangée ayant opposé les éléments du PUR et des jeunes de BBY. Au nom du chef de l'État, ils ont remis une enveloppe financière de 500.000 F à chaque blessé pour appuyer leurs familles dans la prise en charge médicale.