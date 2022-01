Incidents au meeting des Parcelles Assainies : Aminata Touré rétablit les faits…

Le meeting d’ouverture de la campagne électorale de la coalition BBY à Dakar a été émaillé de quelques incidents qui ont poussé certains responsables de la coalition tels Aminata Touré, Zator Mbaye, Maitre Ousmane Sèye à vider les lieux bien avant le démarrage du meeting.



Des incidents qui ont été largement relayés et interprétés différemment par la presse du jour. Ce qui fait réagir, l’ex présidente du Conseil économique social et environnemental. Dans une note qui nous est parvenue, Aminata Touré rétablit les faits.



« C’est de notre devoir de soutenir sans réserve nos candidats pour une belle victoire de notre coalition dans la capitale du pays qu’est Dakar. Il faut dire d’abord qu’il y a eu une belle mobilisation du candidat de notre Coalition Moussa Sy aux Parcelles Assainies, le stade était rempli à craquer dans l’après-midi. Mais le meeting a commencé tard, c’est une leçon à tirer afin que les femmes puissent rentrer tôt en toute sécurité. Je suis étonnée de lire dans la presse que de l’eau m’a été versée. Cela est complètement faux, mon boubou est bien plié et rangé dans mon armoire au moment où je vous parle.

Je suis repartie tranquillement avec mon ami Me Ousmane Sèye quand nous avons estimé qu’il fallait mieux le faire. J’ai une sécurité professionnelle qui ne me laisse pas surprendre et une expérience de campagne électorale à un autre niveau. Au-delà des incidents regrettables entre partisans de la même coalition, j’encourage le candidat Moussa Sy et tous les autres à rester concentrés sur la victoire à venir et tous les responsables Benno Bokk Yaakaar de Dakar à travailler dans l’unité. Nous devons offrir aux dakarois un bel exemple de solidarité, de sérénité et des d’idées novatrices pour transformer notre capitale qui a beaucoup perdu de son lustre d’antan », tente d’éclairer Aminata Touré.