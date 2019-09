Incidents à Ashdod (Israël) : Nétanyahou s’éclipse en plein meeting pour alerte imminente de missiles palestiniens

Alors qu’il était en plein meeting en marge de la campagne pour les législatives du 17 septembre prochain à Ashdod, le premier ministre israélien a quitté hier une réunion à la sauvette. Benyamin Nétanyahou a été informé par les services de sécurité israéliens d’un danger imminent de tirs de roquettes palestiniennes provenant du secteur frontalier de Gaza. Au moment où il tenait un discours face à ses sympathisants, l’un de ses gardes du corps s’est rapproché et lui a chuchoté quelques mots. C’est par la suite que Nétanyahou a pris congé de la foule avant de les inviter à en faire de même pour des raisons de sécurité.

L’armée israélienne a indiqué à travers un communiqué que deux roquettes visaient principalement Ashdod et Ashkelon. Le premier tir de missile a été intercepté par le bouclier de protection israélien « Dôme de fer » et l’autre a atterri dans une zone inhabitée.

À la suite de cet incident, le premier ministre israélien a fait une sortie dans les réseaux sociaux en indiquant que « Si le Hamas nous attaque en direct à la télé, vous comprenez qu’il ne veut pas de nous ici ».

Ses adversaires politiques n’ont pas raté l’occasion de lui adresser de vives critiques. Ils considèrent cet incident comme « une alerte rouge » pour Israël.



De leur côté, les sionistes religieux de Yamina ont évoqué « une humiliation nationale » et réclamé l’assassinat des chefs du Hamas.



La riposte de Tsahal ne s’est pas fait attendre. Des avions de combat ont touché une quinzaine de sites des forces militaires et navales du Hamas ainsi qu’un tunnel. Les installations avaient été préalablement évacuées.

Pour rappel, Benyamin Nétanyahou avait réaffirmé sa volonté en cas de victoire aux élections législatives d’exécuter son plan stratégique d’annexion de la vallée du Jourdain et le de la Mer morte qui concentrent de nombreuses colonies juives en Cisjordanie.