Incident lors de la remise de « Gilet presse » : Le synpics dénonce l’attitude inélégante du SAES/Section Cesti

La remise de gilet de presse aux reporters pour la campagne présidentielle par le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics) a connu des incidents. Le SAES section Cesti qui s’insurgeait contre cette distribution a d’abord « cadenassé » la salle qui devait servir à abriter la rencontre, mais ils ont aussi perturbé cette dernière par leur présence.



En effet selon le communiqué du SYNPICS, avec à leur tête le secrétaire général du Saes section Dakar Malick Fall, les membres du Saes ont fait irruption dans la salle avant de se mettre devant le présidium pour perturber la rencontre ».



Le Synpics qui prend à témoin l’opinion nationale et internationale qu’il a vécu une agression de la part d’un syndicat frère et a décidé de réagir. « Il s’agit là d’une ignominie dans le monde syndical qui est fondé par les valeurs de solidarité à toute épreuve et en toute circonstance. Le Synpics assure qu’il saura rendre les coups qu’il a reçus ».



La cérémonie fortement perturbée a finalement pu se tenir après que les quidams du Saes se soient retirés certainement pour savourer leur forfait, ajoute la même source qui assure que le Synpics procédera à la poursuite de la distribution des gilets ‘’Presse’’ introduits dans l’espace médiatique par ses soins il y a douze ans, puis en 2012 avec l’appui à l’époque, de l’ambassade des États Unis et du Canada.