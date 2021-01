Inceste à Pikine Rue 10 : Transformée en objet sexuel, une élève de Cm2 fugue de son domicile.

À Pikine Rue 10, une élève en classe de Cm2 a été victime d’inceste. Agée de 15 ans, K. S est régulièrement violée par son oncle dénommé Bassirou S. Et pour échapper aux viols répétés, elle a pris la tangente pour quitter la maison familiale située à Pikine Rue 10.



Selon les informations rapportées par le journal Les Echos, la victime a quitté chez elle ce samedi pour atterrir à Darou Thioub de Jaxaay situé dans le département de Rufisque. Seulement K.S a croisé le sieur M. M. Mbaye dans la nuit du dimanche. Ce dernier l’a interpellée, mais la mineure n’a rien voulu dire. Sous l’insistance de M. M. Mbaye, la fille a fini par lui dire qu’elle a fugué de chez elle depuis la journée du samedi 23 janvier. Le sieur Mbaye a décidé de la conduire à son domicile, mais la jeune fille n’a pas voulu et c’est ainsi qu’il a finalement décidé de la conduire au commissariat de Pikine. Au cours de son interrogatoire, elle va finir par dire la vérité.



Après avoir été cueilli par les éléments de la police de Pikine, B. S a nié tous les faits. Toutefois ses allégations n’ont pas convaincu les enquêteurs, qui ont fini par le placer en garde à vue et présenté hier au procureur du tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye où il est poursuivi pour viol et pédophilie par une personne ayant autorité...