Incertitudes autour de l'organisation de la CAN : « Quand l'Afrique est unie, on a une voix qui résonne... À nous de relever le défi » (Aliou Cissé)

A la suite de nombreuses polémiques qui ont émaillé l’organisation de la CAN Cameroun 2022, le sélectionneur des lions, Aliou Cissé a donné son point de vue sur cet épisode qui a fait l’actualité.



A l’en croire, c’est aux africains de faire bloc autour d’une union sacrée afin de faire entendre leurs voix et défendre leurs intérêts. « Quand l'Afrique est unie, on a une voix qui résonne... À nous de relever le défi » a indiqué Aliou Cissé, sélectionneur de l’équipe du Senegal.