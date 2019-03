Incendies récurrents dans les marchés : L'État annonce 300 millions pour "éteindre" le feu

Réuni en conseil interministériel hier au niveau de la primature, le gouvernement sous houlette du premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, s'est penché sur la question relative aux récurrents incendies notés dans les marchés. Ainsi, au sortir de cette rencontre tenue avec les divers acteurs impliqués dont les représentants des commerçants, le porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, a annoncé une enveloppe de 300 millions de FCFA. Cette somme sera destinée à doter les marchés de bouches d'incendie et autres dispositifs qui permettront de lutter contre les incendies. À préciser qu'une collaboration avec la Sde et la Senelec a été annoncée, respectivement dans le cadre de la dotation en bouches d'incendie et la lutte contre les installations électriques anarchiques.