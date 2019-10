Incendie du sous-sol du marché Kermel : Le gardien Assane Gaye revient sur ce qui s’est passé...

Un incendie s’est déclaré ce lundi soir au sous-sol du marché Kermel. Un feu qui a été maitrisé par les sapeurs-pompiers en présence des policiers et des autorités de Dakar-Plateau. Sur place, Dakaractu a tendu son micro au gardien du marché du nom de Assane Gueye. Il est revenu sur ce qui aurait la cause de l’incendie et des mesures qui ont prises pour éteindre le feu.