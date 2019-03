Incendie du marché central de Tambacounda : Les sapeurs-pompiers sont arrivés à bout des flammes vers 23h

C'est aux environs de 23h 50, après plus d’une heure d’intervention, que les éléments de la Compagnie des Sapeurs Pompiers de Tambacounda ont réussi à circonscrire le feu.

Ce qui constitue un exploit vu la force dévastatrice des flammes dans un marché très difficile d'accès par les véhicules. Les populations ont chaleureusement applaudi les hommes du feu qui ont pu limiter les dégâts.

Les sinistrés sont dans le désarroi le plus absolu. Une enquête a été ouverte et les causes de l’incendie seront connues dans les prochains jours...