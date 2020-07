Incendie de la mairie de Keur Massar: l'AMS condamne et demande des sanctions

L'Association des Maires du Sénégal, après l'incendie de la mairie de cette commune Dimanche dernier par des commerçants en colère, a condamné cet acte et demandé des sanctions.L'AMS a insisté auprès des populations pour que pareil incident ne se reproduise plus.« L'association condamne avec la plus grande énergie le saccage de la mairie de Keur Massar et demande que les coupables soient interpelés et jugés pour que ce type d’actes irresponsables de violence ne se renouvelle plus dans le pays.L’AMS rappelle aux populations que les mairies sont non seulement les sièges de la première institution de proximité, mais aussi des lieux de prestation de services divers aux citoyens, et qu’en aucun cas, pour quelque raison que ce soit, elles ne doivent faire l’objet de telles agressions qui viennent perturber le fonctionnement normal des services » lit-on dans leur communiqué.L’AMS a exprimé enfin toute sa solidarité au Maire, au Conseil municipal et aux populations de Keur Massar.