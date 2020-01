Incendie d’un véhicule à AIBD : la précision des pompiers de l'APPAS

L’événement du 08 octobre 2019 avec le QRF (retour d’urgence sur le terrain) du vol 908 d’ETHIOPIAN AIRLINES, un Boeing 767-300, qui a eu un début d’incendie de moteur droit a aussi été traité dans le respect strict de la procédure d’une intervention sur un feu de moteur. L’équipage, le Contrôleur aérien et les pompiers d’aérodrome ont joué tour à tour leur rôle et mieux que dans les délais prescrits par l’OACI.

À la suite de l’intervention de nos camarades pompiers de l’ASECNA sur l’incendie de la voiture de marque FORD ESCAPE du 11 janvier 2020, l’APPAS (Association Professionnelle des Pompiers d’Aérodrome du Sénégal) apporte une clarification à travers ce communiqué. Beaucoup de confusions émanant de l’interprétation de certains événements qui se produisent dans la zone aéroportuaire.Ainsi, les pompiers d’aérodrome sont souvent confondus à d’autres agents ou lynchés médiatiquement sans comprendre leur périmètre d’intervention et les normes qui régissent ce service essentiel pour la sécurité des aéronefs évoluant au sol.L’événement du samedi 11 janvier sur le parking payant AIBD impliquant un véhicule en feu a été traité suivant la procédure d’une intervention à l’extérieur de la zone d’aérodrome.Le délai de l’alerte (7mns après l’inflammation avec l’effet d’un vent violent) n’a pas permis au SLI de l’ASECNA de sauver ce véhicule en question.L’équipe d’intervention qui est arrivée sur place avec un véhicule incendie aéroportuaire a achevé le travail effectué par les bonnes volontés en 03 mn et ce, malgré l’alerte tardive.À noter aussi qu’un début de feu mal géré ou non traité à temps dégénère en un feu majeur comme ce fut le cas.