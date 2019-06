Incendie au rond-point du virage de Yoff : 4 cantines ravagées par les flammes

Les sapeurs pompiers alertés ont mis plus d'une heure de temps avant de maitriser le feu qui avait fini de ravager quatre cantines de fortune.

L'incendie qui a pris source dans une boutique, au rond-point du virage, non loin de la brioche dorée, s'est propagé avant d'atteindre un restaurant, un atelier de menuiserie et un autre garage de mécaniciens.

Un bilan provisoire fait état de plusieurs marchandises réduites en fumée et un dégât important de matériel dont deux motos complètement calcinées. On ignore pour le moment les causes de cet incendie, mais la brigade des sapeurs pompiers déployée sur les lieux a mis en place un important dispositif composée de deux camions citernes pour maitriser les flammes non sans dénoncer ces cantines de commerce de fortune et les installations anarchiques qui ont rendu ardue la tache des soldats du feu. le sergent-chef Mbengue qui sensibilise sur les moyens de prévention pour combattre les incendies qui sont devenus récurrents, promet par ailleurs qu'une enquête sera ouverte pour situer les causes exactes du sinistre...