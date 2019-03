Incendie au marché de Tamba : Les sinistrés reçoivent un appui de l’Etat

Les sinistrés de l’incendie ayant ravagé mardi une partie du marché central de Tambacounda (Est), ont reçu, vendredi des mains du ministre des Affaires étrangères, Sidiki Kaba, une enveloppe financière de 10 millions de francs, représentant un appui de l’État, a constaté l’APS. « Nous étions venus nous enquérir de la situation du marché, de votre situation après l’incendie qui s’est déclaré mardi dans la soirée, emportant beaucoup de vos biens », a-t-il déclaré aux commerçants victimes de cet accident. «Je viens aussi transmettre les salutations fraternelles et la compassion du président de la République à vous, commerçants de Tambacounda’’, leur a expliqué Sidiki Kaba.

La meilleure manière de venir en aide aux commerçants était de doter Tambacounda d’un grand marché digne de ce nom, a-t-il souligné non sans rappeler l’initiative prise par le gouvernement de mettre en œuvre un programme de réhabilitation des mar- chés de plusieurs localités. Au total, 9 magasins et 98 étals ont été entièrement consumés par les flammes à l’occasion de cet incendie, a, de son côté, indiqué Babacar Cissé, vice-président du marché central de Tambacounda.

« Les victimes sont des jeunes et des soutiens de famille qui avaient tout investi dans leurs activités. Nous aimerions qu’ils soient relogés dans un endroit qui répondra aux normes d’un marché moderne, afin de pouvoir continuer à travailler», a-t-il ainsi souhaité. Le lieutenant Thiémokho Ndione, commandant la 70ème compagnie d’incendie et de secours de Tambacounda, a déploré les conditions d’intervention de ses hommes en raison notamment des difficultés d’accès au lieu d’incendie.

« La principale difficulté était l’accès au marché et l’impossibilité de délimiter un périmètre de sécurité quand bien même sept véhicules avaient été mobilisés pour venir à bout des flammes », a fait savoir le responsable de la Brigade des sapeurs-pompiers de Tambacounda.