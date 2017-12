Incendie au marché de Kaolack : "Plusieurs dégâts matériels enregistrés... Une dizaine de moutons calcinée

Un incendie s'est déclaré tôt ce matin dans la commune de Kaolack au niveau d'un 'Pack' entre le marché central et le marché zinc.

Et selon les propriétaires, d'énormes dégâts matériels ont été enregistrés sur place, ainsi que 13 moutons brûlés vifs par le feu.

En effet, le sinistre s'est produit vers les coups de 5 heures du matin, et c'est grâce à l'intervention rapide des sapeurs pompiers que le feu a pu être maîtrisé, selon les témoins.

L'origine de l'incendie reste encore indéterminée...