Incendie au marché central de Louga : Des dizaines de cantines parties en fumée.

Un violent incendie s’est déclaré en début de soirée au marché central de Louga et a dévasté une dizaine de cantines et nombre d’étals.

Un délestage électrique serait à l’origine du sinistre, selon les premières informations.

Les sapeurs-pompiers qui ont vite rallié les lieux, ont dû se déployer pendant une heure avant de circonscrire le mal.

Informé, le préfet du département accompagné des forces de sécurité s’est rendu sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts et décider de l’ouverture d’une enquête afin de situer les responsabilités...



Mbargou Diop, correspondant à Louga.