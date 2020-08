Incendie au marché central de Kaolack : Un court circuit serait à l'origine du drame.

À cause des branchements clandestins, le feu visite fréquemment le marché central de Kaolack. Ce matin, le lieu où l'incendie s'est produit, a été pris d'assaut par les propriétaires des cantines bien que l'accès leur a été interdit par les policiers qui ont complètement quadrillé le marché.



Actuellement, les sapeurs-pompiers continuent de rallier les lieux pour éteindre ce qui reste de " Mbarou feugueudiaye" et de " Mbarou Djeune".



Interrogés, des délégués qui sont parmi les victimes, nous ont fait savoir qu'un court circuit est à l'origine du feu et que les branchements clandestins demeurent la principale cause...