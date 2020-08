Incendie au marché central de Kaolack : Mansour Faye remet l'enveloppe financière (50 millions de Fcfa) du chef de l'État aux commerçants.

Le ministre du développement communautaire, de l'Equité sociale et Territoriale, a remis ce lundi aux sinistrés de l'incendie du marché central de Kaolack, à travers le gouverneur, Alioune Badara Mbengue, une enveloppe financière de 50 millions de Fcfa.



Selon Mansour Faye, cet appui émane du président de la République qui a décidé de soutenir les personnes qui ont enregistré des pertes lors de cet incendie.



Dans la foulée, il a rappelé le programme de modernisation des marchés estimé à hauteur de 70 milliards de nos francs. À le croire, le projet va bientôt démarrer à Kaolack et cela va consister à construire un marché qui aura une dimension sous-régionale. Le ministre était accompagné du gouverneur de Kaolack, du préfet, du maire etc...