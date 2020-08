Incendie au marché central de Kaolack : Le mouvement "le Réveil Kaolackois" donne un appui en denrées alimentaires.

Les élans de solidarité se poursuivent dans la commune de Kaolack, suite à l'incendie qui s'est déclaré au marché central.



Et c'est au tour du mouvement "le Réveil Kaolackois" avec à sa tête son président "Papi" de casser sa tirelire pour venir en aide aux sinistrés.



En effet, ledit mouvement a mis à la disposition des sinistrés estimés à plus de 500 personnes, des denrées alimentaires composées de plusieurs sacs de riz, des bouteilles d'huile, des cartons de sucre, entre autres.



Prenant la parole, le responsable moral du mouvement "le Réveil Kaolakois", a encore manifesté son sentiment de désolation et de regret par rapport au malheur qui s'est abattu sur des fils de Kaolack en général, du Sénégal en particulier et invité l'ensemble des bonnes volontés à copier le geste du président de la République à l'endroit des sinistrés.



Quant aux sinistrés, ils ont tenu à remercier leur bienfaiteur qui après avoir donné lors de sa première visite une enveloppe financière conséquente, a encore décidé de revenir avec un important lot de denrées alimentaires...