Incendie au marché central de Kaolack : Le mouvement "Le réveil Kaolackois" en croisade contre toute tentative de politisation du sort des sinistrés.

À Kaolack, un mouvement s'est levé pour défendre la cause des sinistrés de l'incendie qui s'est déclaré samedi au marché central.



Le "réveil Kaolackois" avec à sa tête le jeune responsable "Papi", a lancé un appel pour que l'ensemble des bonnes volontés apportent leurs aides en faveur des centaines de personnes qui ont perdu leurs biens dans les flammes.



Lors d'une visite au niveau des lieux du sinistre, le président dudit mouvement a ainsi mis en garde certains leaders contre la politisation de cette affaire. À le croire, les responsables politiques doivent mettre de côté leurs ambitions et penser aux commerçants qui sont aujourd'hui gagnés par la tristesse et la désolation.



Après avoir remis symboliquement une enveloppe financière au comité chargé du recensement des cantines, "Papi" a promis de revenir ce week-end pour augmenter son appui...