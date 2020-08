Incendie au marché central de Kaolack / Députée Adji Mergane Kanouté : "Le marché central de Kaolack doit être démoli et modernisé pour rompre définitivement avec la recrudescence des incendies".

La recrudescence des incendies au marché central de Kaolack ne laissse personne indifférent, notamment les fils et filles de la ville de Mbossé.



L'honorable députée Adji Mergane Kanouté qui est présentement à Kaolack, a adressé un message fort aux occupants et aux autorités locales. "Je me solidarise avec les victimes qui ont perdu leurs biens, fruit de dur labeur.



Il est nécessaire de procéder à la modernisation dudit marché. À l'instar de Sandaga, le marché central de Kaolack doit être démoli et modernisé pour rompre définitivement avec la recrudescence d'incendies. Pas moins de 4 incendies entre 2011 et 2020, c'est inadmissible.



J'avais eu à porter le plaidoyer devant le ministre compétent, car pour moi la seule solution est la modernisation du marché central. Tous ceux qui fréquentent ce lieu n'ont jamais été en sécurité..."



À la croire, " la mairie ne peut pas prendre l'engagement de refaire le marché car il faut un budget conséquent. Il revient à l'État de prendre en charge la problématique de l'assainissement de Kaolack et la modernisation du marché central. Le président Macky Sall a de grandes ambitions pour notre chère ville et nous restons convaincus que la modernisation du marché de Kaolack et la problématique de l'assainissement sont au coeur de ses priorités..."