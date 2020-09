Incendie au marché central de Kaolack / Appui du chef de l'État : La commission de paie déjà installée... Les 50 millions seront distribués à partir de vendredi aux 500 commerçants.

Les sinistrés du marché central de Kaolack vont bientôt passer à la caisse. En effet, le gouverneur, Alioune B. Mbengue, a annoncé ce mercredi la mise en place d'une commission de paie composée de deux sinistrés, deux représentants de la mairie et du comptable de la gouvernance pour la répartition de l'enveloppe financière de 50 millions de Fcfa offerte par le président de la République, Macky Sall.



Ainsi, sur les 500 commerçants qui ont été recensés et validés par la mairie, le gouverneur et leurs délégués, chacun va recevoir la symbolique somme de 100 mille Fcfa. Et d'après le gouverneur, les opérations de paiement vont démarrer ce vendredi à partir de 08 heures du matin pour se terminer lundi prochain.



Au delà de cette enveloppe financière de 50 millions de nos francs, les sinistrés vont aussi se partager d'autres appuis financiers venant des bonnes volontés de la commune...