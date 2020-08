Incendie au marché central de Kaolack / Aminata Touré : "Je partage la désolation et la douleur des marchands impactés..."

La présidente du CESE, par ailleurs native de Kaolack, a marqué sa solidarité aux victimes de l'incendie de "Mbarou Feugueudiaye" et "Mbarou Djeune".

"Je partage la désolation et la douleur des marchands impactés par le violent incendie du marché central de Kaolack". Dans sa page Facebook, Aminata Touré a rappelé le projet du chef de l'État pour moderniser le marché de Kaolack. "La décision du Président de la République de démarrer incessamment la construction d'un grand marché moderne de dimension sous-régionale sera une très grande avancée économique pour la ville de Kaolack et un grand soulagement pour les vaillants commerçants de notre ville".

Pour rappel, l'incendie du marché central de Kaolack a ravagé plus de 83 cantines et occasionné plusieurs victimes...