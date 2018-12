Incendie au marché Sam de Thiès : Les dégâts estimés à plus d'une centaine de millions de Fcfa ( Micro Trottoir)

Les sinistrés du dernier incendie qui s'est produit au marché Sam de Thiès, ont dressé le bilan partiel des dégâts matériels. Du côté des menuisiers, les pertes sont chiffrées à plus de 60 millions de Fcfa; les vendeurs de poissons eux, déclarent avoir perdu au moins 10 millions de nos francs et pour les vendeurs de charbon de bois, les boutiques d'alimentation et autres produits, les dégâts sont estimés entre 20 et 30 millions de Fcfa. Interrogés sur ce sinistre, les ex-occupants de ce marché, disent attendre l'appui de l'État pour reprendre leurs activités commerciales...