Incendie au marché Petersen : Le lieutenant colonel des sapeurs pompiers fait le point et fustige l’absence de bouches d’incendie

Le lieutenant-colonel commandant du groupement d’incendie de secours numéro 1 des sapeurs pompiers était sur les lieux en compagnie de ses hommes. Ange Diatta puisque c’est de lui qu’il s’agit, a fait le point sur l’incendie survenu ce matin : « Nous avons étés alertés ce matin vers 7 h 35 mn pour un violent feu au marché Petersen et rapidement les renforts sont arrivés de partout. Pour rappel il y’a 6 mois, il y avait un feu similaire. Le feu n’a été maîtrisé que vers les coups de 10 h 15 mn. Les opérations continuent, et on est en train de faire le tour pour éviter tout risque de reprise de feu. Les dégâts sont très importants. Les problèmes de non conformité des marchés, de cheminement approprié, les allées Papa Guèye Fall qui sont bouchées, bref les encombrements rendent difficiles nos interventions. L’origine de l’incendie reste inconnue pour le moment. Les services de police vont faire des investigations pour en savoir davantage.

Pour Touba et Ross Béthio les causes ne sont pas encore connues, mais une enquête approfondie va définir l’origine du sinistre... » Le déficit de bouches d’incendie à Dakar et sur l’ensemble du Sénégal explique, selon le colonel, le nombre important d’engins sur les lieux...