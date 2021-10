Incendie au marché Khar Yalla de Médina Baye / Mariama Sarr : « Il y a eu beaucoup de pertes financières... »

La maire de Kaolack a visité cet après-midi le marché Khar Yalla de Médina Baye où un violent incendie s'est déclaré dernièrement emportant une vingtaine de cantines (17 au total).



Face aux sinistrés, Mariama Sarr s’est prononcée en ces termes : "Nous n'en sommes pas au premier sinitre. Il y a eu des antécédents par le passé. Des Incendies se sont déclarés au niveau des marchés de Kaolack particulièrement au marché central. Notre rôle en tant que élue, en tant que maire de la commune, c'est d'aller vers les populations sinistrées, de partager la douleur avec elles, mais de leur dire ô combien la situation nous tient à cœur. En tant que maire nous n'avons pas le droit de ne pas réagir, notre rôle c'est de réagir auprès des populations sinistrées. C'est ce qui nous amène au marché de Médina Baye communément appelé marché Khar Yalla. Et comme vous le savez suite à la reconstruction du marché, nous avions aménagé cette allée pour les caser en entendant que le projet se termine. C'est en ce moment précis qu'il s'est produit l'incendie qui s'est déclaré et qui a touché 17 cantines. L'impact est grand, car le sinsitre est très improtant. Il y a eu beaucoup de pertes en matériel et des pertes financières...", a-t-elle regreté.



Abordant la question relative à l'ouverture du nouveau marché de Médina Baye qui est un bâtiment flambant neuf composé de de centaines de cantines, Mariama Sarr dira ceci. " Nous avons promis de les rencontrer demain pour échanger sur les conditions d'ouverture du marché de Médina Baye. Comme vous le savez, la mairie n'est pas le seul acteur concernant ce marché de Médina Baye qui a été octroyé par mon prédécesseur... Nous allons donc voir dans quelles conditions nous allons accompagner les commercants du marché Khar Yalla pour la réouverture du marché de Médina Baye. Je pense qu'il y a le nom même de Mame Astou qui est signalé et nous sommes heureux de procéder à la mise en oeuvre de ce projet c'est-à-dire la dénomination de ce marché..."