Incendie au building administratif : le feu serait parti des travaux effectués par une entreprise d’électricité

On en sait un peu plus sur l’incendie qui s’est déclaré tout à l’heure au building administratif. En effet, selon des informations de Dakaractu, le feu est parti des travaux qu’effectuaient une entreprise d’électricité au niveau du 10 étage. Et près du restaurant du building. On ne connaît pas l’ampleur des dégâts pour le moment mais l’intervention des sapeurs-pompiers permettront d’y voir plus clair.