Incendie au Trésor Public : Comment les Sapeur-Pompiers ont maîtrisé le Feu.

Suite à l’incendie qui s’est déclenché, ce vendredi matin, dans un bureau du 3e étage du Trésor Public sis à l’Avenue Pompidou en Centre-ville, le Capitaine Djibril Sall, commandant de la 11e compagnie d’incendie et de secours de Malick Sy a souligné que les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux, 5mn après avoir été alertés de l’incendie.







À en croire le Capitaine Djibril Sall, un important lot de matériel, notamment «8 engins d’incendie et de secours dont 2 fourgons, une échelle mécanique et une pince mixte » ont été mobilisés pour maitriser le feu qui était sur le point de se propager au quatrième étage.







«23 gradés dont 7 officiers» du groupement d’intervention sapeurs-pompiers ont aussi pris part à cette opération. «La mission pour nous c’était très rapidement de limiter toute possibilité de propagation et ensuite d’éteindre l’incendie. C’est ce que nous avons réussi aujourd’hui tout en préservant une bonne partie de l’outil de travail que constitue le trésor», a-t-il dit..







Selon le Capitaine Djibril Sall, «d’importants dégâts matériels ont été noté dans cet incendie. Seule l’enquête de la police, dit-il, pourra déterminer avec exactitude les estimations de ces dégâts».







Il faut, cependant, noter que l'origine de l'incendie reste encore inconnue.