Incendie au Marché central de Kaolack : 800 commerçants impactés... Les vendeuses de poisson sollicitent l'appui de la première dame.

Au marché central de Kaolack, les sinistrés ont fini de faire leur propre évaluation des dégâts matériels enregistrés lors de l'incendie qui s'est produit dans ce marché. D'après eux, plus de 500 places ( cantines et tables) sont parties en fumée et 800 personnes sont directement impactées par le sinistre. Interrogées, ces dernières appellent à l'aide, notamment les vendeuses de poisson qui sollicitent directement l'appui de la première dame à travers sa fondation "Servir le Sénégal"...