Incendie à sandaga : Près de 10 cantines consumées par le feu

À l’heure où ces lignes sont écrites, les éléments des sapeurs pompiers s’activent pour éteindre le feu qui a fini de ravager près de 10 cantines situées en face du centre commercial El Malick à Sandaga.

Pour le moment, il est difficile d’évaluer les pertes car le feu n’est pas encore maîtrisé. On ignore les causes de l’incendie, mais l’on dénonce d’ores et déjà les branchements clandestins, en attendant un bilan plus exhaustif...